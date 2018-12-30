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Macron'u çıldırtan kapak!

Fransa'daki medya yayın kuruluşlarından biri olan Le Monde, M dergisinin bu haftaki kapağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Adolf Hitler'i andıran bir görselle tasarlaması tartışmalara neden oldu.

30 Aralık 2018 Pazar 20:29
Macron'u çıldırtan kapak!

Fransa'nın en önemli yayın kuruluşlarından Le Monde, haftalık dergisi M'nin kapağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Adolf Hitler'i andıran bir görselle tasarlaması tartışma yarattı.

Tartışmaların büyümesi sebebiyle Le Monde okuyucularından özür dilemek zorunda kaldı. Derginin okuyucularından bazıları, Macron kapağının Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler kapağı ile benzerlik gösterdiğini söyledi.

Özür mesajı yayınladılar

Derginin genel yayın yönetmeni Luc Bronner eleştirilerin patlak vermesi sebebiyle özür metni yayınladı. Bronner'ın özür metninde şu ifadeler yer aldı:

"Dikkat çekmek istediğimiz eleştiri ile hiçbir ilgisi olmayan iddiaların yöneltildiği kapağın grafik tasarımı sebebiyle şoke olan herkesten özür diliyoruz. Kapağın tasarımcıları 20. yüzyılın başındaki Rus konstrüktivizm çalışmalarından ilham aldı."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:31
  1. Fransa
  2. Macron
  3. Le Monde gazetesi

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