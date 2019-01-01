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Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin sözcülerinin "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini belirtti.

01 Ocak 2019 Salı 07:04
Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada sarı yeleklilerin protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Sarı yeleklilerin sözcülerinin halkın adına konuştuklarını zannettiklerini belirten Macron, ancak onların "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini belirtti.

Macron, sözcülerin, gazetecileri, güvenlik güçlerini, yabancıları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef aldıklarını söyledi.

Ülkede düzeni getireceklerini vurgulayan Macron, ülkenin geleceğini birlik içinde belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

Macron, sarı yeleklilerin protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak için Ocak ayında ülkenin birçok bölgesinde yapılacak çalışmaların gerçekleri konuşmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 07:58
  1. Gösteri
  2. Macron
  3. sarı yelekliler
  4. Anadolu Ajansı

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