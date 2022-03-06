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Dünya Macron ve Putin arasında Ukrayna görüşmesi
Dünya

Macron ve Putin arasında Ukrayna görüşmesi

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 17:46:00 -
Macron ve Putin arasında Ukrayna görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa’da Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeyi Macron talep etti

Açıklamada görüşmenin Macron’un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron’un Ukrayna’da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti.

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