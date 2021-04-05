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Spor Maçın ardından konuştu: İki takımı rahatsız edecek
Spor

Maçın ardından konuştu: İki takımı rahatsız edecek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Yukatel Denizlispor maçının ardından konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 22:12:00 -
Maçın ardından konuştu: İki takımı rahatsız edecek

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecek"

Baki'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ortaya iyi bir futbol koyamadık ama önemli bir galibiyet aldık. Psikolojik bir dönemeci döndük. Nice puan kayıpları kapandı. Bu işler psikolojik rüzgar işidir. 1-2 maçı da aldığımızda bu, rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecek."

"Hodri meydan"

"Galatasaray'a kendi belgelerinizle, isterseniz GS TV'de çıkıp tartışalım dedik. Dört gün geçti aradan, şu ana kadar bir cevap yok. Bir kez daha hodri meydan diyorum. Çıkalım, tartışalım."

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