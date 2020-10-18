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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: - "Kazanarak başlamak istedik ama nasip olmadı" - Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: - "Her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:33:48 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Kazanarak başlamak istedik ama nasip olmadı." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, ligin iyi takımlarından biriyle karşılaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada bir maçtı, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. İki takımın da pozisyonları vardı. Kazanarak başlamak istedik ama nasip olmadı. Bir puan aldık. Koronavirüse yakalanan 9, sakat da 3 oyuncumuz vardı. Transferin son günü alınmış 2-3 hazır olmayan oyuncumuz vardı. Genç takımdan yaptığımız takviyelerle maça öyle hazırlanabildik. Dolayısıyla bir puandan memnun muyum? Aslında değilim ama şartlara baktığınızda puan puandır."

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ankarasporlu futbolcu ve personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki puan kaybettiklerini belirten Şengül, "İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Hoca değişikliği rakibe bir direnç katmış. Onu gözlemledik. Her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı. Bunun telafisini inşallah Adanaspor maçında alacağımız galibiyetle gerçekleştireceğiz. Biz iyi takımız. Zaman zaman kötü oyunlar da olacak. İstediğimiz sonuçları Adanaspor maçıyla almaya başlayıp yolumuza devam etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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