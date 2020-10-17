TRABZON (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, maçın geneline bakıldığı zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden, kesinlikle memnun olmadığını söyledi.

Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gole kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Golden sonra 5-10 dakikalık sallantılı sürecin ardından aslında toparlanabildik ama genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim. Bu eksik olan şeylerden bir tanesiydi. Arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımda eksik oyuncuların olmasına değinen İngiliz teknik adam, şunları söyledi:

"Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwkaeme gibi 4 önemli, anahtar oyuncunuz olmazsa istediğiniz seviyeye ulaşmanız, istediğiniz futbolu ortaya koymanız pek de mümkün olmaz. Djaniny gibi uzun süre futbol oynamamış bir arkadaşımız var. Onu da aramıza katmaya çalışıyoruz, istediğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bahane bulmaya çalışmıyorum kesinlikle ancak sizin de bildiğiniz gibi hastalıklarla, sakatlıklarla, Kovid-19 vakası ile karşılaştık. Dolayısıyla o istediğimiz arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız."





- Buruk: "Haklı galibiyet aldık"





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı." dedi.

"Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk." diyen Buruk, şunları kaydetti:

"Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan bir takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu daha iyi götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu süreç geçirdik. 5. haftada çok önemli bir deplasmanda önemli bir takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü oynayacağımız Avrupa müsabakası için tekrar hazırlanmaya başlayacağız."



