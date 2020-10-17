  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: "Genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim." - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı."

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:20:26 -
Maçın ardından

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, maçın geneline bakıldığı zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden, kesinlikle memnun olmadığını söyledi.

Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gole kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Golden sonra 5-10 dakikalık sallantılı sürecin ardından aslında toparlanabildik ama genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim. Bu eksik olan şeylerden bir tanesiydi. Arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımda eksik oyuncuların olmasına değinen İngiliz teknik adam, şunları söyledi:

"Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwkaeme gibi 4 önemli, anahtar oyuncunuz olmazsa istediğiniz seviyeye ulaşmanız, istediğiniz futbolu ortaya koymanız pek de mümkün olmaz. Djaniny gibi uzun süre futbol oynamamış bir arkadaşımız var. Onu da aramıza katmaya çalışıyoruz, istediğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bahane bulmaya çalışmıyorum kesinlikle ancak sizin de bildiğiniz gibi hastalıklarla, sakatlıklarla, Kovid-19 vakası ile karşılaştık. Dolayısıyla o istediğimiz arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız."


- Buruk: "Haklı galibiyet aldık"


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Trabzonspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı." dedi.

"Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk." diyen Buruk, şunları kaydetti:

"Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan bir takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu daha iyi götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu süreç geçirdik. 5. haftada çok önemli bir deplasmanda önemli bir takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü oynayacağımız Avrupa müsabakası için tekrar hazırlanmaya başlayacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
TAV ile sağlıklı seyahatler
Ekonomi

TAV ile sağlıklı seyahatler

TAV Havalimanları’nın 6 ülkede işlettiği 11 havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önl..
Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Gündem

Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yay..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay