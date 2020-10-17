KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçta, Sapunaru'nun atılmasından sonra çok fazla açık verdiklerini söyledi.

Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"İyi başlamışken iyi konsantre olmuşken maçtan önce de dediğim gibi ikili mücadeleleri kazanarak atak tazeleyen takımdık. Yememiz gereken bir gol. Bir şut sonrası dönen topta bir reaksiyon gösteremedik. Çok basit bir gol oldu. Akan oyunda çok net bir fırsat vermezken böyle bir gol yemek bizi geri düşürdü. Daha sonra yine golü arayan taraftık ve nitekim golü bulduk oyunu dengeledik ama aynı bir şekilde kopya bir gol yedik. Bu maçı bu şekilde kaybetmemeliydik."

Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Bektaş, "Genel olarak oyuncularımın performansından mücadelesinden tempolarından memnunum. Sivasspor iyi bir takım, ofansif hattı iyi olan bir takım. Sapunaru'nun atılmasından sonra çok fazla açık verdik. Rakip çok kolay fırsatlar buldu. Üzüldük tabi. İyi şekilde çalışıp Rize maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan da galibiyetle ayrılmak için gideceğiz." şeklinde konuştu.





- Rıza Çalımbay: "Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hes Kablo Kayserispor maçını kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Karşılaşma boyunca oyundan hiç kopmadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu maçı mutlaka iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Verilen arada biz bay geçmiştik. Arkasından da milli takım maçı olması 18 günlük avantaj verdi. Bunu da çok iyi şekilde değerlendirdik çünkü yeni arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından çok iyi oldu. Çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı çünkü perşembe günü oynayacağımız bir Avrupa kupası maçı var. Onun için bizim açımızdan iyi bir moral oldu. İyi bir galibiyet aldık. Zaman zaman iyi de oynadık zaman zaman baskılarda yedik ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Yine de deplasmanda alınan bu 3 puan çok güzel."

Süper Lig takımlarını çok zor bir ligin beklediğini savunan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



"Ligin başı sayılır ve bu sene tüm takımlar için çok zor bir lig yaşanacak. 21 takım olması çok büyük bir dezavantaj oldu. Zaman az takımlar çok. Bizim şu an hafta içi 20 maç oynamamız gerekiyor. Çok sıkışık bir lig yaşanacak. Onun için şimdi alınan mağlubiyetler, galibiyetler önemli ama bana göre ligin başı. Ben Kayserispor'u da çok beğendim. Bizim kazanıp çok iyi bir moralle İspanya'ya gitmemiz gerekiyordu. İnşallah İspanya'da da en iyisini yapmaya çalışacağız."







