Maçı değerlendirdi: Hiçbir şekilde istemiyorum

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

İlk yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirten Emre Belözoğlu, 1-0 ve 2-1 öne geçtikten sonraki oyunları da hiçbir şekilde görmek istemediği belirtti.

Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kadıköy'de kazanmak güzel. Teknik adam olarak da kazanmayı görmek güzel. Oyunun başındaki enerji ve istek Fenerbahçe'nin genlerine uygun olan futboldu. Birçok pozisyona da girdik. Hayatta risk almamak en büyük risktir diye düşünüyorum. İlk yarı kesinlikle skoru bulmamız gerekiyordu ama istek ve iştah iyiydi.

"Mücadele ve istekten memnunum"

İkinci yarıda golü bulduk. 1-0'dan ve 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim bir oyundu. Arkadaşlarla da bunu konuşacağız. Sahada doğru parselasyonla daha iyi olacağız. Mücadele ve istekten memnunum.

Topla oynadığımız dönem, topa bizim sahip olduğumuz dakikalar bizim için iyiydi. Her maçın ayrı bir senaryosu var. Rakibimiz çok iyi oyunculardan oluşuyor. Topa hakim olduk, koşturduk onları... Onlar bizi koşturduğu zaman da oyunun hakimi onlar oldu. Bu benim istemediğim bir durumdu.

"Büyük takım böyle oynar"

İlk yarıda oynadığımız oyun benim oynatmak istediğimiz bir oyun. Büyük takım böyle oynar. 1-0 ve 2-1'deki oyun hiçbir şekilde istediğimiz bir oyun değildi.