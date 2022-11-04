Macaristan'da DAEŞ'li terörist yakalandı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de DAEŞ'li bir teröristin yakalandığı bildirildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de DAEŞ'li bir teröristin yakalandığı duyuruldu.
Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan bir DAEŞ'li teröristin tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, Suriye'de DAEŞ'e katıldığı ve terör eylemlerinde yer aldığı belirtilen kişinin, Tacikistan'a iade sürecinin incelendiği kaydedildi.