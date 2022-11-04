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Dünya Macaristan'da DAEŞ'li terörist yakalandı
Dünya

Macaristan'da DAEŞ'li terörist yakalandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de DAEŞ'li bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 00:37:00 -
Macaristan'da DAEŞ'li terörist yakalandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de DAEŞ'li bir teröristin yakalandığı duyuruldu.

Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, hakkında uluslararası yakalama emri bulunan bir DAEŞ'li teröristin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de DAEŞ'e katıldığı ve terör eylemlerinde yer aldığı belirtilen kişinin, Tacikistan'a iade sürecinin incelendiği kaydedildi.

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