Macaristan'da cinsiyet değiştirme sapkınlığına nokta konuldu

Kimi Avrupa Birliği ülkeleri eşcinsel sapkınlığı yaymak için çalışırken, Macaristan’dan birliği çıldırtacak bir adım geldi. Ülkede, sözde sivil toplum örgütlerinin ciyaklamasına karşın ‘cinsiyet değiştirme’ adı altındaki sapkınlık son buldu. Bundan sonra, Macaristan'da doğum kayıtlarında cinsiyet değişikliğine gidilemeyecek.

Oyçokluğu ile meclisten geçti

Parlamento'da yapılan oylamada sadece biyolojik anlamda kaydedilen cinsiyetin tanınmasını ve daha sonra değiştirilememesini sağlayan bir yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Başbakan Viktor Orban hükümetinin 3'te ikilik çoğunluğu elinde tuttuğu mecliste tasarı 56 hayır, 4 çekimser oya karşı 134 evet oyuyla kabul edildi. 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da daha önce resmi kurumlarda cinsiyet değişikliği adı altında sapkınlığı kaydettirmek mümkündü.