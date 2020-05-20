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Macaristan'da cinsiyet değiştirme sapkınlığına nokta konuldu

Avrupa Birliği üyesi Macaristan büyük bir yanlıştan geri adım attı. Ülkede, sözde sivil toplum örgütlerinin ciyaklamasına rağmen ‘cinsiyet değiştirme’ adı altındaki sapkınlığa son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:56:00 - 2020-05-20 13:24:01
Macaristan'da cinsiyet değiştirme sapkınlığına nokta konuldu

Kimi Avrupa Birliği ülkeleri eşcinsel sapkınlığı yaymak için çalışırken, Macaristan’dan birliği çıldırtacak bir adım geldi. Ülkede, sözde sivil toplum örgütlerinin ciyaklamasına karşın ‘cinsiyet değiştirme’ adı altındaki sapkınlık son buldu. Bundan sonra, Macaristan'da doğum kayıtlarında cinsiyet değişikliğine gidilemeyecek.

Oyçokluğu ile meclisten geçti

Parlamento'da yapılan oylamada sadece biyolojik anlamda kaydedilen cinsiyetin tanınmasını ve daha sonra değiştirilememesini sağlayan bir yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Başbakan Viktor Orban hükümetinin 3'te ikilik çoğunluğu elinde tuttuğu mecliste tasarı 56 hayır, 4 çekimser oya karşı 134 evet oyuyla kabul edildi. 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da daha önce resmi kurumlarda cinsiyet değişikliği adı altında sapkınlığı kaydettirmek mümkündü.

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Yorumlar

edep

Türkiye ne bekliyor İstanbul sözleşmesini ne zaman iptal edecek Atillanın çocukları iptal ediyorda Osmanlının çocukları ne zaman İstanbul sözleşmesini iptal edecek.Biran önce iptal edilmesini istiyorum.
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