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Dünya Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!
Dünya

Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:09:00 - 2024-05-23 23:25:11
Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebinin 'siyasi' olduğunu savunan Macaristan, kararın çıkması halinde uymayacaklarını açıkladı.

Macaristan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması halinde karara uymayacak. Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın Netanyahu hakkında tutuklama emri talebinin "kabul edilemez" olduğunu ve Macaristan’ın bu kararı uygulamayacağını ifade etti.

"Bu karar, hukuki değil siyasi bir karardır”

Gulyas, Macaristan'ın Roma Statüsü'nü onaylamasına rağmen bunun "hiçbir zaman Macar yasalarının bir parçası haline getirilmediğini" yani mahkemenin hiçbir tedbirinin Macaristan'da uygulanamayacağını söyledi. Gulyas, "Bu karar, hukuki değil siyasi bir karardır, kabul edilemez ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin itibarını zedelemektedir. Bir mahkemeyi siyasi bir araç olarak kullanmak yanlıştır” dedi.

Netanyahu'nun 2010 yılından bu yana iktidarda olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile uzun süredir yakın ilişkileri bulunuyor.
Khan, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinwar, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.

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