Lviv'deki Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü

Siviller için sığınma merkezi haline getirilen Les Kurbas'ta tiyatro öğrencileri savaşın mağdurlarına gönüllü hizmet veriyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan tiyatro öğrencilerinden Oleksandra Shutova, "Savaştan önce bu odada aktör ve aktrisler son hazırlıklarını yapardı ancak şu anda bu odada çocuklar için yemek hazırlayıp, ihtiyacı olanlara ilaç veriyoruz. Çünkü şu anda burası bir sığınma merkezi ve tiyatromuza çok sayıda kişi sığındı." dedi.

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Kiev'den kaçtığını ifade eden bir çocuk annesi Natela Kheladze, "Polonya üzerinden İsveç'e gidebileceğimiz güne kadar burada yaşayacağız. Burası çok güzel bir bina ve şu an için oldukça konforlu." şeklinde konuştu.

20'nci yüzyılın başlarında inşa edilen Les Kurbas, 1988'den beri tiyatro okulu olarak hizmet veriyor.