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Dünya Lüks yolcu gemisinde salgın paniği!
Dünya

Lüks yolcu gemisinde salgın paniği!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 16:14:00 -
Lüks yolcu gemisinde salgın paniği!

Lüks yolcu gemisi Norwegian Dawn'da kolera salgını ortaya çıktı. Misafirlerde hafif rahatsızlık belirtileri tespit edilmesi üzerine önlem amaçlı karantina kararı alındı.

Lüks yolcu gemisi Norwegian Dawn'da kolera salgını ortaya çıktı. Misafirlerde hafif rahatsızlık belirtileri tespit edilmesi üzerine önlem amaçlı karantina kararı alındı.
Norwegian Cruise Line'ın dev yolcu gemisi Norwegian Dawn, Mauritius sularında, gemide bildirilen bir mide rahatsızlığı nedeniyle karantinaya alındı.

"Norwegian Dawn'ın 13 Şubat 2024'te Güney Afrika rotası sırasında, birkaç misafir hafif mide rahatsızlığı belirtileri yaşadı. Geminin Port Louis, Mauritius'a dönüşünden sonra, gemi yönetimi yerel otoritelerle bir araya gelerek gemideki herkesin sağlığını korumak için alınan önlemleri ve yapılanları doğruladı" açıklaması yapıldı.

Uluslararası kamuoyu gemide kolera salgınının patlak verdiğini belirtirken şirket tarafından yapılan açıklamada, "Giriş izni verilmeden önce yerel makamlar tarafından ek testler yapılması gerektiğinden, Mauritius hükümeti mevcut gemi seyahatinin karaya çıkışını ve bir sonraki gemi seyahatinin gemiye binişini iki gün erteleyerek 27 Şubat 2024 tarihine ertelemiştir" denildi.

12 GÜNLÜK YOLCULUK

Salgının başlamasından önce Norwegian Dawn, Cape Town'dan Port Louis'e 13 Şubat'ta başlayan 12 günlük bir güzergâhtaydı.

Amerikan medyası gemide kolera salgınının yaşandığını iddia ederken, gemicilik şirketinin sözcüsü, "Gemideki herkes için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla rutin önlemlerimizin bir parçası olarak gemideki temizlik prosedürlerimizi yükselttik ve misafirlerimizi, mürettebatımızı ve ziyaret ettiğimiz destinasyonları korumak için gerekli her türlü önlemi almaya devam edeceğiz" dedi.
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294 metre uzunluğunda olan ve 2002'de inşa edilen geminin Mauritius açıklarında demir attığını ve burada binlerce yolcuyla beklenildiğini duyurdu.

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