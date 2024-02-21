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Dünya Lübnan'da işgal uçakları kaynaklı 'sonik patlama'
Dünya

Lübnan'da işgal uçakları kaynaklı 'sonik patlama'

Yeniakit Publisher
2024-02-21 17:57:00 -
Lübnan'da işgal uçakları kaynaklı 'sonik patlama'

İşgal ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde neden olduğu "sonik patlama" başta okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe yol açtı.

İşgal ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde neden olduğu "sonik patlama" başta okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe yol açtı.
Lübnan medyasında yer alan görüntülere göre, Nebatiye vilayetine bağlı Zibdin beldesinde işgal uçakları, ses duvarını aşarak sonik patlama yaptı.

Patlama sesi nedeniyle beldedeki bir okulda bulunan öğrencilerin panik halde ağlamaya başladığı ve öğretmenleri tarafından yatıştırıldıkları görüldü.

Sınıfta yüksek ses nedeniyle kulaklarını elleriyle kapatan öğrenciler şaşkınlık ve korkuyla beklerken, patlama vatandaşlarda da paniğe neden oldu.

İşgal ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesine düzenlediği saldırıda, anne ve kızı şehit olmuştu.
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