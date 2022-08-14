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Spor Londra derbisinde ortalık karıştı! Yok böyle bir kavga....
Spor

Londra derbisinde ortalık karıştı! Yok böyle bir kavga....

Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasındaki gerginliklerin damga vurduğu Chelsea ile Tottenham arasındaki derbi 2-2 sona erdi. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 20:55:00 -
Londra derbisinde ortalık karıştı! Yok böyle bir kavga....

Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasındaki gerginliklerin damga vurduğu Chelsea ile Tottenham arasındaki derbi 2-2 sona erdi. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Tottenham'ın golü sonrası yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Tottenham'ın hocası Antonio Conte, tartışmalara neden oldu. Conte ile Chelsea'nin menajeri Thomas Tuchel arasında gerginlik yaşandı.

İKİSİ DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bitiş düdüğünün ardından Antonio Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Thomas Tuchel'in üstüne yürüdü. Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı. Conte ve Tuchel ikilisi kırmızı kart gördü

Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puana yükseldi.

Chelsea, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Tottenham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.

 

 

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