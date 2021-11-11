Liverpool'un efsanesi Aston Villa'da

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa, eski Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı teknik direktörlüğe getirdi. Bordo Mavililer, Gerrard ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers ile geçen sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayan Steven Gerrard, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın yeni teknik direktörü oldu. Dean Smith'ten boşalan koltuğa oturan 41 yaşındaki teknik adam, Villa ile 2024 yazına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Glasgow Rangers'ın başına 2018'de geçen Steven Gerrard, takımını geçen yıl şampiyonluğa taşımış ve Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk serisine son vermişti.

Yeni kulübüyle ilgili olarak Steven Gerrard, "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bana böyle bir kulübü yönetme fırsatı verdiği için Glasgow Rangers'a teşekkür ediyorum. Rangers, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak" açıklamasını yaptı.