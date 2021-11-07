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Spor Liverpool'un 25 maçlık destanı son buldu
Spor

Liverpool'un 25 maçlık destanı son buldu

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Liverpool, deplasmanda West Ham United'a 3-2'lik skorla yenildi. Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:31:00 -
Liverpool'un 25 maçlık destanı son buldu

İngiltere Premier ligi'nde bu sezonki performansıyla öne çıkan ekiplerden West Ham United, Liverpool'u 3-2 yendi.

Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi.

Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.

Bu sonuçla, lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalan Liverpool, 22 puanla 4. sırada yer alırken West Ham United, 23 puanla 3. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Leicester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

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