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Spor Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi oldu
Spor

Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi oldu

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup eden Liverpool, kupayı müzesine götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 22:24:00 -
Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi oldu

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma anları da golsüz eşitlikle geçilince, kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda kazandı

Chelsea'de Azpilicueta ve Mount penaltı atışlarından faydalanamadı. Liverpool da ise Mane penaltı vuruşundan yararlanamazken, rakibine 6-5 üstünlük kuran Kloop'un öğrencileri kupayı müzesine götürdü.

16 yıl sonra kupayı kazandı

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup'ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United'i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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