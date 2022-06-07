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Spor Litvanya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Litvanya Türkiye maç sonucu:
Spor

Litvanya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Litvanya Türkiye maç sonucu:

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise Litvanya Türkiye maçının kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-06-07 22:02:00 - 2022-06-07 23:29:27
Litvanya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Litvanya Türkiye maç sonucu:

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Litvanya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Litvanya Türkiye maç sonucu:

Litvanya Türkiye maçı saat 21.45’te başladı. Maç Türkiye’nin 4-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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