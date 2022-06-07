Litvanya Türkiye maçı CANLI İZLE
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Litvanya-Türkiye maçının ne zaman hangi kanalda oynanacağını araştırıyor. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman?
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Litvanya Türkiye maçı CANLI İZLE
Litvanya, 7 Haziran Salı günü Türkiye’yi konuk edecek. Başkent Vilnius'ta bulunan LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Miloš Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milan Mitic olacak. Maçta Hırvatistan'dan Fran Jović VAR, Ante Culjak AVAR görevi üstlenecek.
Litvanya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.