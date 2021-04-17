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Eğitim Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?
Eğitim

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sürecinde birçok sınav için ertelenme kararı alınırken lise sınavlarına ilişkin bir gelişme olup olmadığı merak konusu oldu. Lise öğrenimine devam eden öğrenciler, lise sınavlarının ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak? Lise sınavları ertelenir mi? Lise sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 15:35:00 -
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?

MEB tarafından düzenlenen bazı sınavların ertelenmesi üzerine lise sınavlarının durumu birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak? Lise sınavları ertelenir mi? Lise sınavları nasıl yapılacak?

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?

Lise sınavlarının ertelenme durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre, liselerde hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacak. Söz konusu sınavlar yüz yüze yapılacak.

MEB lise sınavlarının ertelenme durumuna ilişkin son yaptığı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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