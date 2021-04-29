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Eğitim Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman? Liselerde yüz yüze sınavlar iptal mi?
Eğitim

Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman? Liselerde yüz yüze sınavlar iptal mi?

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Tam kapanma sebebiyle okul öncesi, 8. ve 12. sınıflarla birlikte tüm kademelerde uzaktan eğitim başlayacak. Öğrenciler kapanmanın ardından kalan sınavların tamamlanıp tamamlanmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 08:52:00 -
Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman? Liselerde yüz yüze sınavlar iptal mi?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da derinden etkiledi. Salgının seyrine göre okullar kimi zaman uzaktan kimi zaman ise yüz yüze eğitime devam etti. Son olarak tam kapanmada uzaktan eğitim devam edecek. Öğrenciler ise yüz yüze sınavların takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Liselerde 2.dönem sınavları ne zaman? Liselerde yüz yüze sınavlar iptal mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında velilerin ve öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” dedi.

Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.

Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

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