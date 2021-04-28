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Eğitim Liselerde 2. dönem sınavları nasıl yapılacak?
Eğitim

Liselerde 2. dönem sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk uzun süredir merak edilen lise sınavlarına ilişkin soruları yanıtladı. Peki, liselerde 2. dönem sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:03:00 -
Liselerde 2. dönem sınavları nasıl yapılacak?

Artan koronavirüs vakalarına karşı 17 günlük tam kapanma dönemine girilmesiyle yüz yüze eğitime de ara verildi. Bu kapsamda merak edilen YKS ve LGS sınavlarının tarihlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Liselerde 2. dönem sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkanlar:

* Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak.

* Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

* Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

* Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.

Son dakika: Bakan Selçuktan lise sınavlarına ilişkin kritik açıklama

* Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz.
* Çocuklar dijital dünyada doğdular. Bizden daha iyi odaklanıyorlar. Burada önemli olan şu gereken eğitimsel önlemleri almalıyız. Çocukların öğrenme kaybı elbette oluyor. Ama yüz yüze eğitimde de gerçekleşiyordu. Sınav öncesi gidip öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alabilirler. Tamamlama çalışmalarını biz geçmişten beri sürdürüyoruz.

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