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Eğitim

Liseler ne zaman belli olacak? | LGS yerleştirme sonuçları 2020

Lise sonuçları ne zaman açıklanır 2020 | Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceğini merak ediyor. Lise sonuçlarını merak edenler “LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020” , “Lise tercihleri ne zaman açıklanacak 2020” , “2020 lise kayıtları ne zaman?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:15:00 -
Liseler ne zaman belli olacak? | LGS yerleştirme sonuçları 2020

LGS 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınav sonuçları ise 16 Temmuz Perşembe günü ilan edildi. Lise tercihleri sınav puanına, ikamet adresine ve yetenek sınavlarına göre yapıldı. Lise tercihleri e okul üzerinden yapıldı. Milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman duyurulacağını merak etmeye başladı.

Liseler ne zaman belli olacak? | LGS yerleştirme sonuçları 2020

Lise tercihleri 20-29 Temmuz’da tamamlandı. Tercih sonuçları ise 10 Ağustos’ta açıklanacak. Bu gelişmenin ardından ise lise kayıtları başlayacak.

E okul için tıklayınız 

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