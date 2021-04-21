Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime 8. ve 12.sınıflar hariç ara verildi. Liselerde ikinci dönem sınavlarına ilişkin öğrenciler ile araştırma yapmaya başladı. Peki, liselerde yüz yüze sınav olmayacak mı?

Lise okul sınavları ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, “Lise sınavları 3 Mayıs’a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar, önümüzdeki kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinede yapılacak tartışmalar ve ortaya çıkacak sonuçlar, bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu’nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak ve biz eğer Bilim Kurulu’nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu fotoğrafla, ortaya çıkan tabloya, veriye göre eğer böyle bir şey gerekiyorsa biz tabi ki yaparız. Önce sağlık deyip de bunun gereğini yapmamak olur mu?” dedi.