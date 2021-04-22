Lise mezunu vatandaşlar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna ilişkin detayları merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın organize ettiği KPSS Ortaöğretim oturumu için memur adaylar araştırmalara başladı. Peki, lise KPSS ne zaman?

Lise KPSS ne zaman?

Ön lisans ve Ortaöğretim KPSS oturumları, 2 yılda bir düzenlenmektedir. Söz konusu oturumlar geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu sene bu mezuniyet türleri için sınav düzenlenmeyecek.

Lisans KPSS ne zaman?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.