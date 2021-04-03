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Spor Lille, PSG'yi dize getirdi
Spor

Lille, PSG'yi dize getirdi

Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 22:29:00 -
Lille, PSG'yi dize getirdi

Ligue 1'in 31. haftasında zirve yarışındaki PSG ile Lille, Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı David'in 20. dakikada attığı golle konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede her iki takımdan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Lille'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz oyuna 73. dakikada girerken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lille bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek yeniden lider oldu. PSG ise 63 puanla 2. sıraya geriledi.

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