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Lider Cim-Bom'a müjdeli haberler yağıyor! Yok böyle bir para...

Yeniakit Publisher
2023-05-11 10:27:00 -
Lider Cim-Bom'a müjdeli haberler yağıyor! Yok böyle bir para...

Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemindeki Boey için en ciddi alıcı Arsenal ve Crystal Palace kulüpleri. Crystal Palace'ın, Fransız sağ bek için 19.5 milyon euro (420 milyon TL) bütçe ayırdığı belirtildi.

Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemindeki Boey için en ciddi alıcı Arsenal ve Crystal Palace kulüpleri. Crystal Palace'ın, Fransız sağ bek için 19.5 milyon euro (420 milyon TL) bütçe ayırdığı belirtildi. Haber7'ye göre; 

Galatasaray şampiyonluğa koşarken, yıldız oyuncuları da Avrupa kulüplerinin takibinde. Bu oyunculardan biri de bonservisi Sarı-Kırmızılı takımda olan Boey. Boey bu sezon gösterdiği performansla şimdiden birçok takımın kadrosunda görmek istediği isimler arasında yerini aldı. Bu takımların başında ise iki İngiliz ekibi Arsenal ve Crystal Palace var.

İngiliz basını, Crystal Palace'ın yeni sezonda Boey'i kadrosuna katmak için çalıştığını ve 19.5 milyon euro (420 milyon TL) bütçe ayırdığını iddia etti. Haberde, Arsenal'in de oyuncuyu istediği, almak için daha yüksek bir bedeli gözden çıkartmak durumunda olduğu da vurgulandı. Sacha Boey de bu sezon G.Saray ile şampiyonluğu kazandıktan sonra Avrupa'nın seçkin liglerinde futbol oynamak istediğini belirtmişti. Genç oyuncu, Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli formayı giymesine rağmen henüz A takıma çağrılmadı. Transferin ardından bu yolun da kendisine daha güçlü şekilde açılacağına inanıyor.

Haberde C.Palace'ın menajer değişikliğine gideceği ancak Boey konusundaki tavrının değişmeyeceği de belirtildi. "Menajer ister Arne Slot ister Paulo Fonseca ya da başka biri olsun, böyle niteliklere sahip bir sağ beki her teknik adam onaylayacaktır." denildi. G.Saray'ın oyuncuya 22 milyon Sterlin değer biçtiği de belirtildi. Sacha Boey'in rüyalarını Premier Lig'in süslediği de öne sürüldü.

22 yaşındaki Fransız sağ bek, 30 maçta takımın skor gücüne de 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray, Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşılık Sporting Lizbon'un sağ beki Hector Bellerin için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz'den gelen haberlere göre 28 yaşındaki sağ bek için en ciddi alıcı Galatasaray. İspanyol futbolcunun Sporting ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

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