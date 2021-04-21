Lider Beşiktaş'a 'Yiğido' engeli

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması, 0-0 tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumunda Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Valentin Rosier (solda) bir pozisyonda rakipleriyle mücadele etti. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada N'Sakala rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghezzal, topu koşu yaparak gelen Rosier'in önüne bıraktı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, N'Sakala'yı geçtikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Larin'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

90+3. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına sokulup son çizgiye inen N'Koudou'nun sert ortasında, kaleye paralel giden ve kimsenin müdahale edemediği top taca çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

"İki tarafta bana göre kazanmayı hak edecek oyun oynamadı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakkının beraberlik olduğunu savundu.

İki tarafın da maç boyunca üretken olamadığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"İki tarafta bana göre kazanmayı hak edecek oyun oynamadı, bu sebeple maçın hakkı beraberlikti. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok güzel maç yönetti. Çok da iyi ve güvendiğim bir hakem. Burada muhtemel bir puan kaybı bekliyorduk, bu planlamamızda vardı ama geçen hafta iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplamamızda yoktu. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaş'tır. Herkesin bilmesi açısından bunu özellikle belirtmek isterim. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz."

"Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonu değerlendirmesinde, galibiyete ihtiyacı olan iki takımın karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Mücadelede son pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"İki takım da iyi şeyler yaptı. Güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik. Beşiktaş'ın da pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığımızda ligin geri kalan maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Başka düşüncemiz yok. Son zamanlarda da mükemmel bir istikrar yakaladık. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Beşiktaş'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum.""Puan kaybına uğramamız gereken bir maç oynadık"]"İki takım da iyi şeyler yaptı. Güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslara biraz dikkat edebilseydik golü bulabilirdik. Beşiktaş'ın da pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığımızda ligin geri kalan maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Başka düşüncemiz yok. Son zamanlarda da mükemmel bir istikrar yakaladık. Arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar ve kapasitelerinin üzerine çıktılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Beşiktaş'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum.""Puan kaybına uğramamız gereken bir maç oynadık"

Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşısında takımının iyi bir mücadele verdiğini ve yenilmezlik serilerini 13'e çıkardıkları söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligdeki yenilmezlik serilerini bu maçta da sürdürdüklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Puan kaybına uğramamız gereken bir maç oynadık. Ama rakibimiz Beşiktaş'tı. Buradan aldığımız 1 puan da bizim için sevindirici. Hem 13 haftadır namağlup unvanımızı koruduk hem de Avrupa kupalarına katılma açısından iddiamızı sürdüğümüz için önemli karşılaşmaydı."

Vida'nın ceza sahasındaki pozisyonunun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Otyakmaz, "Hakem ufak tefek takdir haklarını özellikle ilk yarı rakip lehine kullandı. Hakemlik pek bir şey oyduğunu düşünmüyorum. Tabi penaltı pozisyonu hariç. Vida'nın pozisyonu bana sorulsa bariz penaltıydı. Elini biraz çekiyor gibi gözükmekle birlikte kolu baya açık konumdaydı. Penaltı verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ama hakemlik suç varsa bence VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.