  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'nun darbeciler için söylediği o sözler gündem oldu: Yeniden fırsat verirlerse...

Türker Ertürk, haddini aşmaya devam etti: Türkiye yeni 15 Temmuzlar yaşamasın

Çocukları için bu işe başladı... Şimdi talebe yetişemiyor

'Planı başarısızlığa uğratıldı' diyerek açıkladı: Dış güçlerle komplo kuruyordu

Metin Külünk'ten vesayetçi amirallere sert tepki: Bu millete kabadayılık yapamazsınız

İşte Meral Akşener'e göre İP'in zevzekleri

104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!

İdlib'de Türk zırhlılarından ezan sesleri yükseliyor

Vatandaşlardan darbe bildirisine sert tepki: #103Dangalak #HaddiniziBilin #HodriMeydan

O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun
Spor Lider Atletico Madrid deplasmanda yara aldı
Spor

Lider Atletico Madrid deplasmanda yara aldı

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında deplasmanda Sevilla'ya 1-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 02:27:00 -
Lider Atletico Madrid deplasmanda yara aldı

La Liga'da lider durumda olan Atletico Madrid 66 puanda kalırken, dün oynanan karşılaşmada sahasında Eibar'ı 2-0 yenen ve 2'nciliğe yükselen Real Madrid, puan farkını 3'e indirmiş oldu.

Diğer yandan önemli bir galibiyet alan Sevilla, 58 puanla 4'üncülükteki yerini korudu.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı
Gündem

Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı ve AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci arasında 104 eski amiralin yayınladığı sözde bildiri tartışılı..
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Bir Zamanlar Kıbrıs’ın perde arkasındaki gerçek!
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın perde arkasındaki gerçek!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncusu Pelin Karahan’dan dizisinin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay