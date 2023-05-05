Libya’da Türkiye için oy verme işlemi başladı

Başkent Trablus’taki Türkler, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde, Misrata kentindekiler ise Misrata Başkonsolosluğunda kurulan sandıkta oy vermeye başladı.

İki kentte de oy verme işlemi 7 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Trablus'ta kurulan 1 numaralı sandıkta oy kullanan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, AA muhabirine Libya tarihinde ilk kez hem Trablus Büyükelçiliği hem Misrata Başkonsolosluğunda sandık kurulduğunu ve oy verme işleminin yapıldığını söyledi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün vatandaşlarımızın ilgisini görüyoruz. Halihazırda içinde bulunduğumuz güvenlik koşullarının da elvermesi sayesinde bu seçim sürecinin huzur ve güven ortamında yaşanmasını arzu ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde gerekli tertibatları aldık.

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Vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz. Oy verme işlemleri başladı. İnşallah pazar günü saat 21.00'de oy verme işlemleri bittikten sonra topladığımız oyları ülkemize göndereceğiz."

Libya’da yaşan Türkler sandık başında

Libya’da 2007 yılından beri bir otelde çalıştığını söyleyen Türk vatandaşı Mustafa Sarı, daha önce Libya’da oy kullanma fırsatının olmadığını ifade ederek, "Bu seçimlerde böyle bir imkan tanındı. Oyumu kullanmaya geldim. Vatana millete hayırlı olsun. Allah utandırmasın.” dedi.

Libya’ya ilk kez 1978 yılında işçi olarak geldiğini ve ilk kez bu ülkede oy kullandığını aktaran Mustafa Akgün de "Oyumuzu kullandık Allah hayırlı etsin. İnşallah devletimiz milletimiz muvaffak olur." diye konuştu.

İnşaat alanında çalışan ve 12 yıldır Libya’da yaşayan Ayhan Çebi, oy verme işleminin çok rahat geçtiğini belirterek, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.