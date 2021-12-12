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Dünya Libya Başkanlık Konseyi, ordu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeden memnun
Dünya

Libya Başkanlık Konseyi, ordu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeden memnun

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, "Bu (görüşme) ordunun birliğini sağlama yolunda ve siyasi olaylar sürecinde bugüne kadarki en önemli adımdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:43:00 -
Libya Başkanlık Konseyi, ordu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeden memnun

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad'ın Halife Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık en-Nazuri ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Libya resmi haber ajansı LANA'nın Haddad ile Nazuri'nin Sirte'de görüştüğü haberini vermesinin ardından Kuni, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kuni "Ordumuzun iki liderini Sirte'de bir araya getiren tarihi görüşmeyi takdirle karşılıyoruz. Bu, ordunun birliğini sağlama yolunda ve siyasi olaylar sürecinde bugüne kadarki en önemli adımdır." ifadelerine yer verdi.

Bu görüşmenin "seçimlerin başarısı için destansı bir iklim sağlamayı" amaçladığını kaydeden Kuni, tüm ordu mensuplarını, güç ve destekle toplanmaya çağırdı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Haddad-Nazuri görüşmesinin yeni Libya devleti ve tek bir ordu inşa etme yolunda atılan bir adım olduğunu bildirdi.

Ayrıca Trablus merkezli "Libya el-Ahrar" kanalı, Nazuri'nin "Genelkurmay Başkanı Haddad ile ordunun dış müdahale olmadan birleştirilmesi konusunda anlaştık." ifadelerini kullandığı bir görüntü yayınladı.

 

 

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