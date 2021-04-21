Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci ve veli son dakika YKS ve LGS haberlerini arıyor.

LGS ve YKS sınavı ertelenecek mi?

Koronavirüs vaka sayısının artışı sonrası getirilen kısmi kapanma nedeniyle sınavların akıbeti de sorgulanmaya başladı. Ancak konu hakkında açıklama bulunmuyor. Konu, Bilim Kurulu'ndan gelecek öneriler doğrultusunda Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar doğrultusunda netleşmiş olacak. Değerlendirmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı e ÖSYM sınavlar hakkında detayları paylaşması bekleniyor.

Tüm dikkatlerin yoğunlaştığı Kabine toplantısının ise 26 Nisan tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS ve YKS sınavı ne zaman?

LGS sınav tarihi ise 6 Haziran olacak. YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.