Liselere Geçiş Sistemi yani LGS’ye hazırlananlar sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı otomatik olarak 5-14 Nisan tarihleri arasında öğrencilerin kayıtlarını yaptı. Otomatik olarak kayıt yapılması öğrencilerin sınava girmesini zorunlu kılmıyor. Arzu eden öğrenciler LGS’ye girmek zorunda değil. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?

LGS 2021 6 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS sonuçları ise 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Sınav tarihi kadar öğrenciler giriş belgelerinin ne zaman nereden açıklanacağını merak ediyor. LGS sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021'de E Okul'dan açıklanacak.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, ayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.

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