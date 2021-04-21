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Eğitim LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021
Eğitim

LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021

LGS ne zaman 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, LGS ertelenir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:39:00 -
LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021

LGS ne zaman ertelenir mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 8. ve 12.sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçti. Öğrenciler sınavların durumunu araştırmaya başladı. Peki, LGS ertelenir mi?

LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir canlı yayında liselerdeki yüz yüze sınavlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Lise sınavları 3 Mayıs’a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar, önümüzdeki kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinede yapılacak tartışmalar ve ortaya çıkacak sonuçlar, bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu’nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak ve biz eğer Bilim Kurulu’nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu fotoğrafla, ortaya çıkan tabloya, veriye göre eğer böyle bir şey gerekiyorsa biz tabi ki yaparız. Önce sağlık deyip de bunun gereğini yapmamak olur mu?” dedi.

Bakan Selçuk LGS hakkında bir açıklama yapmadı ama gözler 26 Nisan’da yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Lise okul sınavları ertelenecek mi?
Lise okul sınavları ertelenecek mi?

Eğitim

Lise okul sınavları ertelenecek mi?

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