LGS ertelenecek mi sorusu, Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi dolayısıyla pek çok öğrenci ve velisinin aklındaki soru işareti olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki Liselere Giriş Sınavı (LGS) için müracaatlarını gerçekleştiren öğrenciler sınav tarihlerini takip ediyor.

LGS ertelenecek mi?

Gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl başvuruları otomatik olarak alınan sınava dair son dönemde erteleme tartışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında ‘yüz yüze sınav yapılacak mı’ sorusuna yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

* Bizim şöyle bir duruşumuz var. Biz çok net olarak söylüyoruz. Bu böyle olacak diyoruz. Çünkü uzun araştırmalar yapıyoruz bununla ilgili fakat çok sıradışı bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor.

* Biz hemen adapte oluyoruz. Diyoruz ki, biz bunu söyledik çok net olarak ifade ettik ama sayılar değişti, ama durum değişti, ama yapı değişti. Bu değişimi gördüğümüz anda, mesela geçen sene LGS'nin tarihiyle ilgili bize Bilim Kurulu dedi ki, ‘Bunu bir süre erteleseniz iyi olacak', hemen erteledik.

* Ama ondan önce ne demiştik, ‘Hayır bu 7 Haziran'da olacak' demiştik. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz geçen ay okullar açıkken ne demiştik, ‘okullar açık kalacak' Niye kapattık şimdi? Çünkü önümüze öneriler, raporlar geldi. Denildi ki ‘şimdi kapanması lazım'. Peki şimdi kapatıyoruz. Bu kadar net.

* Bizim için önce sağlık var ama çocuklarımızın eğitimi ve bununla ilgili eksiklerin ileriye dönük kayıpları, bizim için önemli. Onu da dikkate almak durumundayız. Sağlık birinci koşul, bunu yerine getirelim arkasında da diyelim ki ‘eğitimden de vazgeçmeyelim'.

LGS 2021 ne zaman?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.