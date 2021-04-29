Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde ilk kez tam kapanma uygulanacak. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kısıtlamadan muaf olanlar dışında herkes kesintisiz yasağa uymak durumunda. Milyonlarca öğrenci kapanmanın ardından LGS’nin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, LGS ertelendi mi?

LGS ertelendi mi son durum LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim e sınavlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Selçuk, LGS’nin ertelenmeyeceğini belirtti. Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.

LGS 2021 ne zaman?

LGS 2021 6 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS sonuçları ise 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. LGS sınav giriş belgeleri ise 27 Mayıs 2021'de E Okul'dan açıklanacak.

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