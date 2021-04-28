LGS ertelendi mi 2021? LGS ne zaman yapılacak?

Tam kapanma kapsamında uygulanacak kısıtlamalara dair İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Okullarda yüz yüze olarak yapılması planlanan sınavlar içinde ertelenme kararı alınırken yüz yüze eğitim veren üniversitelerde de uzaktan eğitime geçildi. 17 gün sürecek tam kapanma kararı üzerine birçok soruda gündeme getirildi. Peki, LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?

LGS ertelendi mi?

Tam kapanma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran 2021 tarihinde düzenleyeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımlamıştı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma kararı üzerine söz konusu sınavın tarihinde değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu.

6 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan LGS sınavına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.