LGBT'nin arkasındaki gizli oluşum ortaya çıktı

Batı tarafından desteklenen sapkın LGBT'lilerle ilgili Serdengeçtiler İlim ve Kültür Derneği Başkanı Uğur Türker çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uğur Türker'in tespitleri şöyle:

Siyonizmin oyunu

"LGBT sapkınlığı tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi siyonizmin nüfus meselesine bağımlı bir mesele, siyonistler kendi kavimlerinin üstün ırk olduğuna ve diğer insanların onlara hizmet etmek için yaratılmış goimler olduğuna inanıyor. Rabbin kendilerini vaadedilmiş topraklardan çıkardığını ve cezalarını çektiklerini, vaadedilmiş topraklara geri dönmeminin gerektiğine inanıyorlar. Önlerindeki en önemli problem nüfus problemi, dünya üzerinde 14 milyon Yahudi var. 7 milyar insan içinde oranları oldukça düşük yaklaşık nüfusun binde 2'sini oluşturuyorlar. Üremekle bunu sağlayamayacakları için, savaş gibi şeyleri kullanmak istiyorlar. Ellerinde evliliği engellemek gibi birçok yol bulunuyor. Ahlaki çöküntü, evlilik yerine zinaya teşvik, boşanmayı çoğaltma, evliliği azaltma gibi argümanları var. Türkiye'de boşanmalar artarken, evlilikler azalıyor."

İstanbul Sözleşmesi

Bu sözleşme kadını putlaştıran dokunulmaz kılan, gayri akil, gayri meşru bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi'nde ateist bir telakki hakimdir.