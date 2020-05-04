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Gündem

"LGBT ile pedofili örgütleri perde arkasında beraber" diyen isimden devlete kritik çağrı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD Başkanı Emir Kaya, LGBT sapkınlarıyla ilgili çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:47:00 - 2020-05-04 14:51:58
"LGBT ile pedofili örgütleri perde arkasında beraber" diyen isimden devlete kritik çağrı

yeniakit.com.tr Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD Başkanı Emir Kaya, Müslüman Türk milletinin değerlerine aleni şekilde saldıran LGBT sapkınlarıyla ilgili çarpıcı paylaşımlar yaptı.

"LGBT ile pedofili örgütleri perde arkasında beraber"

"Cinsel devrim denilen şey aşamalardan oluşur. Bir aşama kabul ettirildikten sonra diğerine geçilir. LGBT ile pedofili örgütleri perde arkasında beraberdir. Kadın hakları bahanesiyle açılan kapıdan önce LGBT, sonra pedofili, ensest vs. namussuzluklar sokulur." ifadelerini kullanan Kaya, Türkiye'ye çağrıda bulundu.

"Ey devletim! Bu zombi örgütüne 'dur' demekte geç kalma"

Twitter'dan mesaj paylaşan Kaya, "Ey kendilerine LGBT diyenler ve sempati yarışında olanlar: Kullanılıyorsunuz! Azılı aktivistleri şeytanlarıyla başbaşa bırakın. Onlardan kopun! Ey devletim! Bu zombi örgütüne 'Dur' demekte geç kalma! Titre ve kendine gel!" çağrısı yaptı.

11 yıldır Londra Üniversitesi SOAS'ın Hukuk yüzü olduğunu belirten Kaya, LGBT sapkınlığının yasaklanması gerektiğini bildiren bir yazı yazmasının ardından, SOAS'ın profilini kaldırdığını bildirdi.

Kaya, konuyla ilgili "Tam 11 yıldır SOAS Hukuk'un yüzüydüm. 'Yasaklanmalıdır' yazımda güzel okulum SOAS'ın LGBT aktivistlerince iğfal edildiğini belirtmiştim. Türkiye'deki güruh derhal beni ispiyonlayıp profilimi kaldırtmış. Şaşırmadım çünkü tespitlerimden emindim!" dedi.

İşte Emir Kaya'nın konuyla ilgili tweetleri:

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Devlet halkını bu örgütlerden korumakla görevlidir. Derhal bu örgütler kapatılmalıdır.
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