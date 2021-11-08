Lewandowski, Ronaldo'dan sonra bir ilke imza attı

Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, birçok futbolsever tarafından son yılların en başarılı golcüsü olarak kabul ediliyor. Performansıyla övgüleri hak eden golcü yıldız, bu sezon Ballon d'Or ödülünün de favorileri arasında yer alan Lewa, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Bundesliga'da son olarak Freiburg'a golünü atan Lewandowski, 2021 takvim yılındaki toplam gol sayısını 60'a çıkarmayı başardı. Polonyalı golcü, Cristiano Ronaldo'dan bu yana bir takvim yılında 60 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo 60 gol barajını son olarak, 61 golle tamamladığı 2014 yılında geçmişti. Portekizli yıldız 2013'ü ise 69 golle tamamlamıştı. 2021 yılında daha 10 maçı olan Robert Lewandowski'nin gol sayısını arttırması bekleniyor.

Bu sezon 17 maçta attığı 23 golle Haaland, Salah, Ronaldo gibi yıldızları gölgede bırakan Lewandowski, hem Bundesliga'da, hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.