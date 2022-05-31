Lewandowski futbolu mu bıraktı? Lewandowski kaç yaşında kariyeri

Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Polonyalı futbolcu Lewandowski, milli takımının Galler ile oynadığı Uluslar Ligi maçı öncesinde, "Bayern'deki dönemim sona erdi. Bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum. Bayern ciddi bir kulüp ve beni takımda tutacaklarına inanmıyorum. Artık orada oynamak istemiyorum. En iyi çözüm transferdir. Umarım beni durdurmazlar" dedi.

Bayern Münih'in başkanı Herbert Hainer birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, Robert'in 2023'e kadar kadar sözleşmesi var. Bizimle o kadar oynayacak" demişti. Peki, Lewandowski kaç yaşında?

Lewandowski kaç yaşında kariyeri

Robert Lewandowski 21 Ağustos 1988'de Varşova'da dünyaya geldi. Kariyerine Polonya ekibi Delta Warszawa ile başlayan Lewandowski 2010 senesinde Borussia Dortmund'a tranfer oldu. Dortmund formasıyla 187 maça çıkan Lewandowski 103 gol atıp 42 asist yaptı. Polonyalı futbolcu 2014 yılında ise Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern Münih ile 374 maça çıkan Lewandowski 344 gol atıp 72 asist yaptı.