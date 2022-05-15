Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Leeds United sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Peki, maç ne zaman? Leeds United-Brighton hangi kanalda?
İngiltere Primier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 37.hafta maçında Leeds United-Brighton karşı karşıya gelecek. Peki, maç kaç kaç?
Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE
Leeds United 15 Mayı Pazar günü TSİ 16.00'da Brighton'ı konuk edecek. Elland Road'da oynanacak maçı ASpor naklen yayımlayacak.