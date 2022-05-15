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Spor Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE
Spor

Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Leeds United sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Peki, maç ne zaman? Leeds United-Brighton hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 12:02:00 -
Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE

İngiltere Primier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 37.hafta maçında Leeds United-Brighton karşı karşıya gelecek. Peki, maç kaç kaç?

Leeds United-Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Leeds United-Brighton CANLI İZLE

Leeds United 15 Mayı Pazar günü TSİ 16.00'da Brighton'ı konuk edecek. Elland Road'da oynanacak maçı ASpor naklen yayımlayacak.

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