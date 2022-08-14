Lazio-Bologna maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Bologna CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 1.haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Bologna maçı ne zaman saat kaçta?
İtalya Serie A'da heyecan başladı. Ligin ilk haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Lazio-Bologna maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Bologna CANLI İZLE
Lazio ile Bologna 14 Ağustos Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak. Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Lazio: Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Anderson, Immobile, Zaccagni
Bologna: Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Sansone, Arnautovic