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Spor Lazio-Bologna maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Bologna CANLI İZLE
Spor

Lazio-Bologna maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Bologna CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 1.haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Bologna maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-08-14 12:07:00 -
Lazio-Bologna maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Bologna CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan başladı. Ligin ilk haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Lazio-Bologna maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Bologna CANLI İZLE

Lazio ile Bologna 14 Ağustos Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak. Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Lazio: Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Anderson, Immobile, Zaccagni

Bologna: Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Sansone, Arnautovic

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