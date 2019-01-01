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Kuzey Kore'den ABD açıklaması: Hazırız

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl için yayınladığı mesajında, ABD Başkanı Trump ile görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

01 Ocak 2019 Salı 13:25
Kuzey Kore'den ABD açıklaması: Hazırız

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yılda hem Amerika Başkanı Donald Trump’la yeniden görüşmeye hazır olduğunu söyledi hem de baskılar ve ambargolar konusunda sert mesajlar verdi. Kim, Washington’u “Kuzey Korelilerin sabrını sınamayın” diye uyardı.

Televizyondan yayınlanan yeni yıl mesajında Kim Jong Un, herhangi bir tarihte Amerika Başkanı Donald Trump’la yeniden görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kuzey Kore lideri buna karşın Amerika’nın sözlerini yerine getirmemeye devam etmesi ve tek taraflı taleplerde bulunmayı sürdürmesi halinde kendilerinin de başka bir yol seçmek zorunda kalacaklarını belirtti.

İşbirliğinden söz etti

Kim ayrıca Amerika’nın, Güney Kore’yle yaptığı askeri tatbikatlara son vermesi ve Güney Kore’ye stratejik askeri yığınak yapmaması gerektiğini söyledi. Güney Kore’yle ilişkilere dair olumlu mesajlar veren Kim, iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması ve Kuzey Kore Elmas Dağı’na, Güney Korelilerin gelebilmesi için turların başlatılmasından bahsetti.

Bazı uzmanlara göre Kuzey Kore, Amerika’dan daha fazla şey yapmasını isteyerek Seul’le Washington arasına bir şekilde engeller koymaya çalışıyor. Seul geride kalan sürede kendisinin nükleer silahlardan arınma ve testleri durdurma konusunda adım attığını buna rağmen Washington’un üzerine düşenleri yapmadığını iddia ediyor.

Ambargonun kaldırılması isteniyor

Kim geçen yılki yeni yıl konuşmasını yeni diplomatik yaklaşımının başlangıcı olarak kullanmıştı. Bu başlangıç aralarında Amerika Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu Çin lideri ve Güney Kore Devlet Başkanıyla zirvelerin yolunu açmıştı.

Ancak Amerika ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmeler son aylarda askıda duruyor ve yeni bir gelişme yaşanmıyor. Amerika nükleer silahlardan arındırılması ve nükleer tesislerin daha detaylı şekilde bilgilerinin uluslararası kamuoyuyla paylaşılmasını beklerken Kuzey Kore kendisine yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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