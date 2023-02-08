Kuzey Kore lideri Kim'in askeri ziyaretlerine kızı da katılıyor

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) bildirdiğine göre, Kim, başkent Pyongyang'daki KPA subaylarının kışlasına yaptığı ziyaretin ardından askerlerle yemekte bir araya geldi.

KCNA'nın yayınladığı görüntülerde, babası Kim Jong-un ve annesi Ri Sol-ju'nun ortasında kıdemli askerlerin bulunduğu masada oturduğu görülen Kim Ju-ae'nin, babasının halefi olduğu iddia ediliyor.

Kim, yemekte yaptığı konuşmada, KPA'nın 75. yıl dönümünü kutladı ve "dış tehditlere rağmen dünyanın en güçlü ordusu" olmayı sürdürdükleri için askerlere övgülerde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim, hitabında ordunun misyonunu vurgulayarak "Bu topraklarda kalıcı barış, refah ve kalkınma için bunca acıya katlanarak büyük ve mutlak bir güç geliştirdik." dedi.

Kim Jong-un, Kasım 2022'nin sonunda kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıkmıştı.

Kore İşçi Partisinin Merkez Askeri Komisyonunun 6 Ocak 2022'de yaptığı toplantıya başkanlık eden Kim, ordudan askeri hazırlıkları artırmasını istemişti.

Komisyon üyeleri, toplantıda "askeri operasyon ve tatbikatların sürekli olarak genişletilmesi ve yoğunlaştırılmasıyla savaşa hazır olma durumunun güçlendirilmesi" konularını ele almıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta, ABD'nin, Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırmasının bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de geçen ay sonunda yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıkları Güney Kore'ye daha fazla konuşlandıracaklarını açıklamıştı.