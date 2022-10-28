Kutsal topraklarda sonunda bu da oldu! Sizde hiç mi akıl yok yahu

Suudi Arabistan'da reformist uygulamalar tek tek hayata geçiriliyor.

ABD'nin ülkesini yalnızlaştırmasının önüne geçmek adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından "yenilik" adı altında önü açılan pespayeliklerden biri de Cadılar Bayramı idi.

Suudi Arabistan, 'Cadılar Bayramı' kutlamalarını geleneksel hale getirmeye çalışıyor...

Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek eğlenilen Cadılar Bayramı'na, Suudiler ikinci kez eşlik etti.

Başkent Riyad'da düzenlenen kutlama partilerine Suudiler bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Günler öncesinden hazırlanan Suudiler, çeşitli kostümlerle eğlence merkezleri ile sokaklarda gezdi.