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Yerel Kütahya’da Terminal’de şüpheli ölüm
Yerel

Kütahya’da Terminal’de şüpheli ölüm

Kütahya'da bir kişi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ölü bulundu. Ekipler olayın bildirilmesiyle harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:02:00 -
Kütahya’da Terminal’de şüpheli ölüm

Vatandaşlar, terminalin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.

Kara’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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