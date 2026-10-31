Kuşlar üşümesin diye 120 yuva ağaçlara asıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kuşların soğuk ve yağışlı havalarda barınabilmesi için ormanlık alanlara 120 yuva yerleştirildi...
Sarıgöl’de kış öncesi ormanlarda dikkat çeken bir çalışma hayata geçirildi. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından ormanlık alanlar ve sosyal tesislerin bulunduğu bölgelerde kuşlar için 120 yuva hazırlandı. Çam ağaçlarına asılan yuvalarla kuşların kış aylarında soğuk ve yağışlı havalardan korunması amaçlandı.
Biyolojik mücadele başarılı oldu
Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğiyle mayıs ayında biyolojik mücadele başlattıklarını belirterek, "Çam kese böceklerine karşı laboratuvar ortamında ürettiğimiz predatör böcekleri kullandık. Yürüttüğümüz mücadele başarılı oldu. Çam ağaçlarımız yeniden yeşermeye başladı." dedi.
Kuşlara güvenli barınak
Ormanlık alanlarda kuşların kış şartlarından etkilenmemesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Şıvka, "Sarıgöl çevresindeki ormanlık alanlara ve sosyal tesislerimize 120 kuş yuvası astık. Kuşların kış aylarında soğuk ve yağmurdan korunarak barınabilecekleri güvenli alanlar oluşturduk." diye konuştu.