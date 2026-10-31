Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

Türkiye'nin büyük bir bölümü aktif fay hatlarının kıskacında yer alırken, jeolojik yapısı ve ana kırılma hatlarına olan mesafesi sayesinde sismik tehlikenin en sınırlı kaldığı güvenli iller tek tek açıklandı. Konya Ovası ve Karaman başta olmak üzere Niğde, Aksaray, Nevşehir, Mardin ve Şanlıurfa gibi kentler, sağlam anakaya oluşumlarıyla deprem hareketliliğinin en az yaşandığı bölgeler olarak öne çıktı. Trakya'da Kırklareli ve Edirne'nin belirli kesimlerinin de dahil olduğu bu güvenli kuşak, felaket senaryolarına karşı Türkiye'nin jeolojik açıdan en huzurlu alanlarını temsil ediyor.