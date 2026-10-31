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Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

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Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

Türkiye'nin büyük bir bölümü aktif fay hatlarının kıskacında yer alırken, jeolojik yapısı ve ana kırılma hatlarına olan mesafesi sayesinde sismik tehlikenin en sınırlı kaldığı güvenli iller tek tek açıklandı. Konya Ovası ve Karaman başta olmak üzere Niğde, Aksaray, Nevşehir, Mardin ve Şanlıurfa gibi kentler, sağlam anakaya oluşumlarıyla deprem hareketliliğinin en az yaşandığı bölgeler olarak öne çıktı. Trakya'da Kırklareli ve Edirne'nin belirli kesimlerinin de dahil olduğu bu güvenli kuşak, felaket senaryolarına karşı Türkiye'nin jeolojik açıdan en huzurlu alanlarını temsil ediyor.

#1
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

Özellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller, büyük fay sistemlerinden uzakta bulunmaları nedeniyle deprem tehlikesinin nispeten düşük olduğu yerleşim alanları arasında gösteriliyor. Peki, Türkiye'de deprem tehlikesinin daha az olduğu iller hangileri?

#2
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) gibi büyük tektonik sistemlerin etkisi altında bulunuyor. Ancak ülkenin bazı kesimleri, aktif kırılma hatlarına uzak konumları sayesinde tarihsel olarak sismik hareketliliğin daha sınırlı yaşandığı bölgeler arasında değerlendiriliyor.

#3
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

İşte Türkiye'de deprem tehlikesinin görece düşük olduğu belirtilen iller...

#4
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

KONYA Konya Ovası ve çevresi, Türkiye'de deprem hareketliliğinin en az görüldüğü alanlardan biri olarak öne çıkıyor. İlin özellikle batı kesimleri Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında bulunurken, diğer bölgelerinde sismik aktivite daha düşük seviyelerde seyrediyor.

#5
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

KARAMAN Konya ile benzer jeolojik özellikler taşıyan Karaman, Türkiye'de sismik hareketliliğin en düşük olduğu şehirler arasında gösteriliyor. Deprem açısından görece sakin illerden biri olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

NİĞDE VE AKSARAY Niğde ve Aksaray, büyük fay sistemlerine uzak coğrafi konumlarıyla dikkat çekiyor. Her iki ilin de geçmişte yaşadığı büyük depremlerin oldukça sınırlı olması, bu bölgelerin sismik açıdan daha sakin alanlar arasında değerlendirilmesini sağlıyor.

#7
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

NEVŞEHİR Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ev sahipliği yapan Nevşehir, jeolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kent, sismik hareketliliğin düşük olması nedeniyle deprem tehlikesinin görece az olduğu şehirler arasında yer alıyor.

#8
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

MARDİN Mardin'in özellikle kent merkezi ile güney ilçeleri, Türkiye'de zemin yapısının sağlamlığıyla dikkat çeken bölgeler arasında gösteriliyor. Bu kesimler, jeolojik özellikleri bakımından deprem tehlikesinin daha sınırlı olduğu alanlar arasında değerlendiriliyor.

#9
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

ŞANLIURFA Şanlıurfa, Türkiye'de deprem tehlikesinin görece düşük olduğu iller arasında bulunuyor. Kentin kuzeybatı kesimleri bu durumun dışında kalırken, diğer bölgelerinin büyük bölümü daha düşük sismik tehlikeye sahip alanlar içerisinde yer alıyor.

#10
Foto - Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri

KIRKLARELİ VE EDİRNE Kırklareli ve Edirne'nin bazı kesimleri, ana fay sistemlerine olan uzaklıklarıyla öne çıkıyor. Kırklareli'nin kuzeybatı bölgeleri ile Edirne'nin batı kesimleri, deprem tehlikesinin daha düşük olduğu alanlar arasında değerlendiriliyor. Bununla birlikte Trakya'nın doğu kesimlerine doğru ilerledikçe deprem tehlikesinin kademeli biçimde yükseldiği belirtiliyor.

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